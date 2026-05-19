Ex Lsu e precari storici della Regione in sit in davanti a Palazzo dei Normanni | Più di 30 anni di servizio e pensioni da fame

"Non chiediamo privilegi, ma dignità!". Con questo slogan la Confael Autonomie Locali scende in piazza in rappresentanza dei dipendenti ex lavoratori Lsu e dei precari storici della Regione Siciliana e degli Enti Locali. Dopo una vita intera dedicata alla Pubblica amministrazione, il sindacato e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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