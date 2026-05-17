Bonus Zes incentivi alle imprese del Sud | Sicilia tra le regioni strategiche

La Sicilia figura tra le regioni interessate dal bonus Zes, una misura introdotta dal decreto legge 62 del 2026. Questo incentivo mira a sostenere le imprese che operano nelle zone della Zona economica speciale unica, con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile in queste aree. La decisione riguarda le aziende che decidono di investire e sviluppare attività all’interno delle zone designate, offrendo loro benefici fiscali e altre agevolazioni previste dal provvedimento. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per lo sviluppo regionale.

La Sicilia è tra le regioni coinvolte nel nuovo bonus Zes introdotto dal decreto legge 62 del 2026, misura pensata per favorire l’occupazione stabile nelle aree comprese nella Zona economica speciale unica. Un intervento che punta a sostenere soprattutto il Mezzogiorno e che interessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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