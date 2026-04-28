ZES e nuovi incentivi | guida ai bonus per le imprese locali

A Magliano di Tenna si è tenuto un incontro dedicato agli incentivi previsti per le imprese nelle Zone Economiche Speciali e nel settore agricolo. Durante l'evento sono stati illustrati i bonus fiscali disponibili, con crediti d'imposta che arrivano fino al 35 per cento. È stato anche ricordato che per accedere ai benefici è necessario mantenere la stabilità aziendale per almeno cinque anni.

? Cosa sapere Incontro a Magliano di Tenna su incentivi Zes per imprese e agricoltura locale.. Crediti d'imposta fino al 35% con vincolo di stabilità per cinque anni.. Martedì scorso, la palestra del polo scolastico di Magliano di Tenna ha ospitato un incontro decisivo per il futuro economico locale, focalizzato sulle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale (Zes) in collaborazione con Confartigianato. L’appuntamento, che ha una partecipazione attenta delle realtà produttive del territorio, è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco Pietro Cesetti. Il dibattito tecnico è stato poi guidato da Stefano Santini, responsabile d’area per la provincia di Ascoli Piceno specializzato nei servizi e nei contributi pubblici destinati alle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ZES e nuovi incentivi: guida ai bonus per le imprese locali Notizie correlate Leggi anche: Zes Unica Mezzogiorno, bonus per le imprese pugliesi: incentivi per chi assume disoccupati dai 35 anni in su Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo MaggioIl dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dl 1° maggio, ecco i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica; Bonus Giovani, Donne, ZES: cosa cambia dal 30 aprile; ZES Unica 2026: Credito Imposta Fino al 60% per Investimenti Sud; Incentivi, la Zes unica si può sommare a Iperammortamento e Sabatini. Lavoro, arrivano i bonus 2.0: nuovi incentivi per donne, giovani e ZesIl decreto del 1° maggio rimette mano a una parte degli incentivi per le assunzioni e stringe il campo su tre fronti: donne, under 35 e imprese del ... finanza.com Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e ZesNella bozza del decreto 1° maggio anche la decontribuzione su conciliazione vita-lavoro ... msn.com Decreto Primo Maggio 2026: nuovi bonus assunzioni e incentivi per le imprese - facebook.com facebook