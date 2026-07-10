Immissioni in ruolo docenti 2026 arrivano le convocazioni da elenco regionale Ecco dove

Le convocazioni per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026 sono arrivate dall’elenco regionale, istituito con un decreto legislativo e attuato tramite un decreto ministeriale del 22 aprile 2026. Questa lista rappresenta la principale novità nelle assunzioni per l’anno scolastico 2026-2027. Le chiamate vengono fatte in base a questa graduatoria, che comprende i candidati idonei a livello regionale.

L’elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e “messo in pratica” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 202627. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale che definirà il numero possibile di assunzioni, gli Uffici Scolastici stanno avviando la fase 1. Si tratta della convocazione dei candidati dai concorsi, incluso il concorso PNRR3, per la scelta della provincia. Per ogni classe di concorso gli Uffici Scolastici convocano rispettando l’ordine dei concorsi e le rispettive quote. Ecco i turni aperti A020 – BB02 –... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti assunti da elenchi regionali scatta il vincolo triennale ecco cosa sapere

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