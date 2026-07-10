Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Umbria e Sardegna

Notizia in breve

Per le immissioni in ruolo dei docenti dell’anno scolastico 202627, sono iniziati i turni della fase 1, con la scelta delle province. Le procedure sono state avviate in diverse regioni, tra cui Umbria e Sardegna, in attesa del decreto ministeriale che definirà il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Gli Uffici Scolastici procedono in base alle autorizzazioni ricevute.