Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Umbria e Sardegna
Per le immissioni in ruolo dei docenti dell’anno scolastico 202627, sono iniziati i turni della fase 1, con la scelta delle province. Le procedure sono state avviate in diverse regioni, tra cui Umbria e Sardegna, in attesa del decreto ministeriale che definirà il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Gli Uffici Scolastici procedono in base alle autorizzazioni ricevute.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. PUGLIA: avviso fase 1 dal 09072026 sino alle ore 23,59 del 13072026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili
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