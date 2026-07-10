Immissioni in ruolo docenti 2026 arrivano le convocazioni da elenco regionale Ecco dove Aggiornato con Abruzzo ed Emilia Romagna

Sono state pubblicate le convocazioni da elenco regionale per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. L’elenco, istituito dal DL 712024 e attuato con il DM n. 68 del 22 aprile 2026, riguarda le assunzioni per l’anno scolastico 2026-2027. Le convocazioni sono state aggiornate e riguardano anche le regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna.

L’elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e “messo in pratica” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 202627. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale che definirà il numero possibile di assunzioni, gli Uffici Scolastici stanno avviando la fase 1. Si tratta della convocazione dei candidati dai concorsi, incluso il concorso PNRR3, per la scelta della provincia. Per ogni classe di concorso gli Uffici Scolastici convocano rispettando l’ordine dei concorsi e le rispettive quote. Ecco i turni aperti A008 – A010 –... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026, arrivano le convocazioni da elenco regionale. Ecco dove [Aggiornato con Sardegna e Umbria]Le convocazioni da elenco regionale per le assunzioni in ruolo dei docenti del 2026 sono state pubblicate, con aggiornamenti anche su Sardegna e...

Immissioni in ruolo docenti 2026, arrivano le convocazioni da elenco regionale. Ecco doveLe convocazioni per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026 sono arrivate dall’elenco regionale, istituito con un decreto legislativo e attuato...

Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie che precedono il PNRR3 [Aggiornato con rettifica Emilia Romagna]; ELENCHI REGIONALI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2026/2027: LE GRADUATORIE REGIONALI PUBBLICATE-AGGIORNATE AL 30 GIUGNO 2026; Immissioni in ruolo docenti 2026: i posti dopo la mobilità; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, avvisi Uffici Scolastici sui posti disponibili nelle varie province.

Immissioni in ruolo e supplenze Docenti 2026 2027: ecco le date da sapere e le novitàIl Ministero dell'istruzione ha comunicato ai sindacati di settore le date per le immissioni in ruolo dei docenti 2026/2027 e ha illustrato le novità delle nomine informatizzate per le supplenze al pe ... ticonsiglio.com

Cattedre assegnate a chi non ha i punti e vincitori esclusi: il caso del concorso per i prof in Emilia RomagnaErrori di calcolo, attribuzioni improprie e mancate rettifiche. In Emilia Romagna il concorso per l’immissione in ruolo dei docenti di inglese alle scuole medie e superiori (il DDG 2575/2023, detto ... ilfattoquotidiano.it