Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Piemonte Puglia e Sicilia

Notizia in breve

Le immissioni in ruolo per il personale docente dell’anno scolastico 202627 sono in fase di avvio. I turni aperti su Istanze online riguardano la prima fase di scelta delle province, con aggiornamenti che includono Piemonte, Puglia e Sicilia. Fino al rilascio del decreto ministeriale, che confermerà il contingente autorizzato dal MEF, gli uffici scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure di assunzione, in attesa di indicazioni ufficiali sul numero di posti disponibili.