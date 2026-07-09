Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Piemonte Puglia e Sicilia

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le immissioni in ruolo per il personale docente dell’anno scolastico 202627 sono in fase di avvio. I turni aperti su Istanze online riguardano la prima fase di scelta delle province, con aggiornamenti che includono Piemonte, Puglia e Sicilia. Fino al rilascio del decreto ministeriale, che confermerà il contingente autorizzato dal MEF, gli uffici scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure di assunzione, in attesa di indicazioni ufficiali sul numero di posti disponibili.

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Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Piemonte, Puglia e Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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