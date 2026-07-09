Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Piemonte Puglia e Sicilia
Le immissioni in ruolo per il personale docente dell’anno scolastico 202627 sono in fase di avvio. I turni aperti su Istanze online riguardano la prima fase di scelta delle province, con aggiornamenti che includono Piemonte, Puglia e Sicilia. Fino al rilascio del decreto ministeriale, che confermerà il contingente autorizzato dal MEF, gli uffici scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure di assunzione, in attesa di indicazioni ufficiali sul numero di posti disponibili.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Piemonte, Puglia e Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina
Notizie e thread social correlati
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Puglia e Sicilia]Sono state aperte le prime fasi di immissione in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 2026/27.
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Sicilia]Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 sono state avviate, con i turni aperti su Istanze online per la...
Temi più discussi: Assunzione docenti 2026, dopo l'autorizzazione del contingente come si distribuisce tra le classi di concorso e i vari concorsi?; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo docenti 2026/2027, al via la Fase 1 in Lombardia: scelta della provincia, scadenze e istruzioni.
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Lombardia GaE] https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-27-gia-partita-la-fase-1-scelta-della-provincia/ facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026: dopo la mobilità restano quasi 47.000 cattedre vacanti, ma l'uso dipende dalle scelte del MEF. #Personale x.com
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Puglia e Sicilia]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026, la scelta delle province va compilata solo dai vincitori o anche dagli idonei?Immissioni in ruolo docenti 2026: la procedura entra nel vivo. La risposta ad un quesito inviato a [email protected] ... orizzontescuola.it