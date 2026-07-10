Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni anche per le GaE il 50% dei posti AGGIORNATO con Foggia

Per l’anno scolastico 202627, le immissioni in ruolo dei docenti iniziano con i turni anche per le GaE, coprendo circa il 50% dei posti vacanti. In attesa del decreto ministeriale che definisce il contingente autorizzato dal MEF, gli Uffici Scolastici sono stati autorizzati ad avviare le procedure di assunzione. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti, ma l’approvazione definitiva dipende dal decreto.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. PUGLIA: avviso fase 1 dal 09072026 sino alle ore 23,59 del 13072026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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