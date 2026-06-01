Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | 50% GaE 50% concorsi Saranno utilizzati tutti i posti vacanti? LO SPECIALE
Per l’anno scolastico 202627, le assunzioni prevedono il 50% da Gae e il restante da concorsi. Si utilizzeranno tutti i posti vacanti disponibili? La domanda resta senza risposta, mentre si conclude il piano di assunzioni del PNRR con un nuovo sistema di reclutamento. Lo scopo dichiarato è ridurre le graduatorie, impiegando sia gli elenchi regionali sia le GPS prima fascia per il sostegno.
L’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296. Qualora le GaE siano esaurite, i posti corrispondenti passano alle graduatorie corrispondenti del concorso. Dopo la mobilità rimangono 47.000 posti, di cui 11.000 per il sostegno. Nelle prossime settimane sapremo se tutti i posti potranno essere coperti con le assunzioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali
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