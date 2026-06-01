Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | 50% GaE 50% concorsi Saranno utilizzati tutti i posti vacanti? LO SPECIALE

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, le assunzioni prevedono il 50% da Gae e il restante da concorsi. Si utilizzeranno tutti i posti vacanti disponibili? La domanda resta senza risposta, mentre si conclude il piano di assunzioni del PNRR con un nuovo sistema di reclutamento. Lo scopo dichiarato è ridurre le graduatorie, impiegando sia gli elenchi regionali sia le GPS prima fascia per il sostegno.