ilary blasi pronta al matrimonio con bastian muller prima le carte per il divorzio da totti poi sono libera

Ilary Blasi ha annunciato di voler risposarsi con Bastian Muller, ma prima deve completare le procedure di divorzio dall’ex marito. Attualmente sta portando avanti le pratiche legali per la separazione. Una volta definitive le carte, potrà procedere con il nuovo matrimonio. La conduttrice ha confermato l’intenzione di risposarsi, ma non ha indicato una data precisa.

Ilary Blasi ha confermato che ha intenzione di risposarsi. Tuttavia c’è ancora un po’ da attendere per il matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Prima ci sono da firmare le carte del divorzio da Francesco Totti. Quando anche questo passo burocratico sarà completato, sarà tempo di nozze per la conduttrice romana. Ilary Blasi pronta per il matrimonio con Bastian Muller, ma prima c'è il divorzio da Totti La vita divisa tra Roma e Francoforte Blasi orgogliosa della figlia Chanel: "Siamo pigre ma." Ilary Blasi pronta per il matrimonio con Bastian Muller, ma prima c’è il divorzio da Totti “Il matrimonio con Bastian? Adesso, prima di tutto, devo divorziare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Ilary Blasi pronta a risposarsi con Bastian Muller

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