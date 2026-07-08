Ilary Blasi ha annunciato di essere pronta a sposarsi con Bastian Muller. La conduttrice ha dichiarato che, una volta completate le pratiche di divorzio, intende sposarsi con il compagno. La notizia è stata riportata sul numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana. Blasi ha spiegato che, al momento, deve ancora concludere le pratiche di separazione legale prima di poter procedere con il matrimonio.

Ilary Blasi è pronta a sposarsi con Bastian Muller. Sul numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana, la conduttrice di ‘Tim Battiti live’ si confessa. “Il matrimonio con Bastian? Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera”. “Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??? (@chimagazineit) Blasi ha anche ottenuto una mezza promessa di Sal Da Vinci: proprio l’anno scorso a ‘Battiti’ l’interprete di ‘Per sempre sì’ diede a Ilary la disponibilità di andare a cantare per lei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: “Appena sono pronte le carte del divorzio mi sposo”

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Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller C'è la data del divorzio da Totti

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