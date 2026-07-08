Ilary Blasi vicina alle nozze con Bastian Muller | Manca poco al divorzio poi sarò libera

Ilary Blasi ha confermato di essere in attesa del divorzio ufficiale dal suo ex marito, con cui ha avuto una relazione durata diversi anni. La conduttrice ha anche detto che manca poco al completamento della separazione e che a quel punto sarà libera di sposare il suo attuale compagno, con cui sta da circa due anni.

Ilary Blasi non ha cambiato idea sulla possibilità di sposare Bastian Muller, suo compagno da circa due anni. La conduttrice, reduce dal Grande Fratello Vip, ha confermato di essere in attesa del divorzio ufficiale da Francesco Totti. Una volta ottenuto, sarà libera di sposarsi di nuovo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ilary Blasi: il divorzio è vicino, ma le nozze con Bastian slittano ancora

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