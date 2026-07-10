Il Wall Street Journal scrive che l’Iran ha un piano per assassinare Donald Trump

Secondo il Wall Street Journal, l’Iran avrebbe elaborato un piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Le autorità israeliane avrebbero condiviso queste informazioni con l’amministrazione statunitense. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del piano né sulla sua attuabilità. Le fonti indicano che l’allerta sia stata trasmessa recentemente alle autorità statunitensi. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo alle modalità o alle tempistiche del presunto progetto.

Il Wall Street Journal scrive che l’Iran ha preparato un nuovo piano per assassinare il presidente statunitense Donald Trump, e che Israele ha condiviso con lui queste informazioni. Il Wall Street Journal lo dice citando persone informate sui fatti, non si sa di che ruolo o di che nazionalità. La notizia è stata diffusa nella settimana in cui sono ricominciati gli attacchi in Medio Oriente, i più grossi dalla firma del pre-accordo di metà giugno tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di mettere fine alla guerra. L’ambasciata israeliana negli Stati Uniti si è rifiutata di commentare, mentre i diplomatici iraniani alle Nazioni Unite non hanno risposto alle richieste di chiarimento del giornale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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