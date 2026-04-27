Sparatoria a Trump testimoni al Wall Street Journal | Più facile entrare all’Hilton che allo stadio o a una festa

Almeno due testimoni hanno raccontato al Wall Street Journal di aver trovato più semplice entrare in un evento con Donald Trump rispetto a un concerto o una festa, mostrando semplicemente un biglietto per una cena o un invito. La sparatoria avvenuta a Trump ha attirato l’attenzione, mentre alcuni testimoni hanno descritto le modalità di accesso come molto meno restrittive di quanto ci si aspettasse. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione legato alla sicurezza durante gli eventi pubblici.

Bastava mostrare un biglietto per la cena con Donald Trump o una copia di un invito a uno dei ricevimenti pre-cena per accedere all’ Hotel Hilton a Washington, dove sabato 25 aprile un 31enne insegnante californiano ha fatto irruzione e sparato diversi colpi all’evento in cui erano presenti i massimi vertici dell’amministrazione, presidente e vice inclusi. Mentre le autorità continuano a indagare sulle falle nelle norme di sicurezza, alcuni ospiti al Wall Street Journal hanno rivelato di essere riusciti ad accedere all’hotel attraverso i posti di blocco nelle strade circostanti semplicemente mostrando biglietti e inviti, nonostante il perimetro di sicurezza ben visibile e gli avvertimenti sulle rigide misure di sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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