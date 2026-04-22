Donald Trump ha commentato con durezza un articolo del Wall Street Journal che riportava alcune indiscrezioni su di lui. L'ex presidente ha affermato di essere stato descritto in modo errato e ha dichiarato che nessuno lo considera ingenuo. La polemica riguarda alcuni dettagli pubblicati dal quotidiano, che Trump ha contestato pubblicamente, sostenendo di essere stato frainteso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra l'ex presidente e il giornale.

Donald Trump risponde duramente al Wall Street Journal che in un articolo ha riferito indiscrezioni sui consiglieri del presidente Usa, che lo avrebbero escluso da alcune riunioni sull’Iran a causa dell’approccio impulsivo e delle dichiarazioni incendiarie del leader della Casa Bianca, spesso non concordate con il suo staff, scrive il giornale di proprietà di Rupert Murdoch. “C’è un idiota nel comitato editoriale del Wall Street Journal che scrive che vengo preso per un ‘fesso’. L’Iran di certo non la pensa così! E nemmeno nessun altro “, scrive in un post sul social Truth Trump. “Immagino che Rupert Murdoch gli abbia detto di scriverlo in questo modo, perché il Wall Street Journal ha perso la strada, non è più una lettura obbligatoria, solo un altro ‘giornaletto’ politico fallimentare!”, aggiunge il presidente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump contro il Wall Street Journal: “Nessuna mi considera fesso”

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

Notizie correlate

Dall'editoriale sul “fesso” alla risposta furibonda: lo scontro tra Trump e il Wall Street JournalDonald Trump non ha gradito un editoriale del Wall Street Journal che lo dipinge come un "babbeo" gabbato dagli iraniani.

Iran, il Wall Street Journal: Trump tiene aperta l’opzione dell’invasione di terraTeheran, 26 marzo 2026 – Donald Trump alza ancora la pressione sull’Iran e lascia aperta anche l’ipotesi di un intervento di terra.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lo staff esclude Trump nei momenti critici: il ritratto impietoso del WSJ; Trump, il Wsj rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militari; Trump ritenuto inaffidabile: secondo il Wall Street Journal viene estromesso dai briefing; Secondo il WSJ, Trump sarebbe stato escluso dai briefing più delicati perché la sua impulsività avrebbe potuto complicare la gestione delle operazioni militari.

L'ira di Trump contro il Wall Street Journal: Non sono un babbeoAGI - Donald Trump non ha gradito un editoriale del Wall Street Journal che lo dipinge come babbeo gabbato dagli iraniani. In un post su Truth, il presidente americano ha definito un idiota l'auto ... msn.com

Iran, Trump contro il Wall Street Journal: Nessuna mi considera fessoDonald Trump risponde duramente al Wall Street Journal che in un articolo ha riferito indiscrezioni sui consiglieri del presidente Usa, che lo avrebbero escluso da alcune riunioni sull’Iran a causa ... lapresse.it

MEDIO ORIENTE I Il vicepresidente JD Vance potrebbe ancora partire per Islamabad nella serata americana, ma Donald Trump sta valutando di annullare del tutto il suo viaggio. Lo riporta il Wall Street Journal #ANSA - facebook.com facebook

Il #WallStreetJournal riporta le parole di #DonaldTrump pronunciate a un consigliere. Parole in cui il presidente #Usa avrebbe rivelato la propria strategia per portare l' #Iran a un cessate il fuoco x.com