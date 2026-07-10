Il vero pericolo dell’IA è l’abitudine collettiva alle sue distorsioni

Un utente ha iniziato a riflettere sui rischi dell’intelligenza artificiale generativa, considerando la possibilità di distorsioni collettive. Dopo aver parlato con un esperto, ha deciso di usare la fantascienza come strumento di analisi. In seguito, ha letto un breve racconto di un autore sconosciuto che tratta di tematiche simili, collegando le sue riflessioni alle narrazioni speculative.

Dopo aver parlato con Ted, ho iniziato a considerare la fantascienza come un modo per organizzare i miei pensieri sparsi su ciò che potrebbe significare per tutti noi l’IA generativa e un giorno mi sono imbattuta in un breve racconto di E. M. Forster del 1909, La macchina si ferma, che non sono più riuscita a togliermi dalla testa. Nel mondo descritto da Forster, le persone vivono sospese in bolle individuali, terrorizzate dalle «esperienze dirette» e dalle «idee di prima mano». La protagonista, Vashti, docente universitaria e madre, comunica con il figlio che vive dall’altra parte della Terra attraverso una cosa chiamata Macchina. La Macchina può connettere virtualmente gli esseri umani, ma non trasmette le sfumature delle loro espressioni ed emozioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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A Terra É Um Planeta Perigoso Para Os Extraterrestres - 04/07/26

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