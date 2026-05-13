Attività e laboratori con le famiglie per trasformare l’istruzione in abitudine collettiva alla salute Ok a emendamento M5S

Durante l’esame del Disegno di Legge n. 1357, dedicato alla promozione della salute nelle scuole e intitolato alla memoria di Umberto Veronesi, è stato approvato un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle. La modifica riguarda l’introduzione di attività e laboratori rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di rendere l’educazione alla salute un’abitudine condivisa all’interno delle comunità scolastiche. La proposta mira a coinvolgere i genitori e gli studenti in percorsi di sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

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Durante l’esame del Disegno di Legge n. 1357, che istituisce il Piano triennale per la salute nelle scuole dedicato alla memoria di Umberto Veronesi, è passato un emendamento destinato a modificare l’approccio educativo ai corretti stili di vita. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mochi AI Autonomous VTuber learns what she was never meant to know. [VOD#7] Notizie correlate Laboratori di primavera | Attività per famiglieCol sopraggiungere della primavera, il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica dell'Università di Pisa organizza un'attività per... Festa della Mamma alla Lanterna: laboratori e storia per le famiglie? Cosa scoprirai Come possono i bambini scoprire la storia del faro con il gioco? Dove si svolgeranno i laboratori creativi per i più piccoli? Come... Temi più discussi: Cosa fare a Milano questo weekend con i bambini (16-17 maggio); Ale&Franz, Paolo Rossi e laboratori gratuiti: Casa Jannacci apre le porte ai milanesi, il programma; Dai palloni sonda atmosferici agli apiari didattici, ritorna il Festival scienza under 18 Trentino: gli studenti protagonisti tra esperimenti, laboratori e divulgazione; Cosa fare con i bambini a Bologna a maggio 2026. IMPRUNETA - Festival PortoFranco: domenica 10 maggio a Impruneta una giornata dedicata alla cura della Terra. Un appuntamento pubblico con passeggiate, laboratori, interventi culturali e attività per famiglie. x.com Maestra Magica Marica! In viaggio con me! (@maestramagica_marica) threads Varallo, proseguono i laboratori creativi in LudotecaUn percorso per esplorare, creare e divertirsi A Varallo proseguono le attività della Ludoteca con il ciclo di laboratori In Ludoteca per esplorare, creare e divertirsi, pensato per offrire ai bambi ... valsesianotizie.it Laboratori di semina e creativi ll Garden Didattico fa scuolaGarden Didattico è il progetto della cooperativa Nuovi Orizzonti per le scuole dell’infanzia e primarie, ma anche per le famiglie, le associazioni, i gruppi educativi e le persone con disabilità o b ... ilrestodelcarlino.it