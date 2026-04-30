L’Aquila Al Palazzo dell’Emiciclo Sabato 2 Maggio alle ore 18 s’inaugura la mostra collettiva internazionale Viaggi | esperienze emozionali

L’Aquila si prepara ad accogliere la mostra collettiva internazionale intitolata “Viaggi: esperienze emozionali”, che sarà inaugurata sabato 2 maggio alle 18 nel Palazzo dell’Emiciclo. L’esposizione presenterà opere di artisti provenienti da diversi paesi, creando un percorso che esplora le emozioni legate ai viaggi e alle esperienze di spostamento. L’evento è aperto al pubblico e resterà visitabile nei giorni successivi.

Cronache Cittadine L’AQUILA – Sarà inaugurata Sabato 2 Maggio 2026 alle ore 18 presso il Palazzo dell’Emiciclo la mostra collettiva internazionale “Viaggi: L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - L’Aquila. Al Palazzo dell’Emiciclo Sabato 2 Maggio alle ore 18 s’inaugura la mostra collettiva internazionale “Viaggi: esperienze emozionali” Notizie correlate Mostra personale di Paolo Spoltore, a L’Aquila ex Navata del Palazzo dell’EmicicloNel giorno dell’inaugurazione, oltre alla presenza dell’artista, Autorità Regionali e Comunali porteranno il loro saluto, mentre il critico d’arte... La collettiva d’arte “Contemporanea“ si inaugura oggi alle 18Torna, nel Comune di Montelabbate Contemporanea, la collettiva d’arte alla sua seconda edizione e che viene ospitata negli spazi espositivi dello... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arte: a L’Aquila una giornata dedicata a creatività e sviluppo nell’ambito della mostra Ada; Ute L’Aquila, incontro su Raffaello e attività culturali sul territorio; Onde gravitazionali e ricerca di frontiera: L’Aquila ospita il cuore dell’astrofisica italiana; L’Aquila: 2 maggio apre mostra collettiva Viaggi. VIAGGI: esperienze emozionali a L’Aquila Capitale della Cultura 2026Il 2 maggio 2026 si inaugura a L'Aquila presso il Palazzo dell’Emiciclo, la collettiva internazionale VIAGGI: esperienze emozionali, aperta fino al 15 maggio ... theartlibido.com ADAAQ 2026 L’Aquila: mostra su arte, design e artigianato all’EmicicloL’Associazione Culturale ArteNuova APS presenta la quarta edizione della mostra ADAAQ Arte Design Artigianato ... laquilablog.it