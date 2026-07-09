Haaland divide la Norvegia | la strategia fiscale tra Svizzera e Lussemburgo per aggirare la tassa sulla ricchezza

L’attaccante norvegese, che guadagna oltre 30 milioni di euro all’anno in Inghilterra e ha un patrimonio di circa 100 milioni, è al centro di un dibattito in Norvegia. La discussione riguarda la strategia di pianificazione fiscale internazionale ideata dal padre, che prevede spostamenti di patrimoni tra Svizzera e Lussemburgo. Questa pratica solleva questioni sulla possibilità di aggirare la tassa sulla ricchezza applicata nel paese di origine.

In patria fanno i conti in tasca all'attaccante che guadagna oltre 30 milioni in Inghilterra e ha un patrimonio di circa 100 milioni. A far discutere è la strategia di pianificazione fiscale internazionale costruita da papà Alf-Inge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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