il tentato furto nella ditta di vestiti chiodi e auto per bloccare le strade ma il colpo della banda sfuma

Un tentato furto alla ditta di vestiti Mary Fashion è stato sventato. La banda ha utilizzato chiodi e ha bloccato alcune strade con un’auto prima di abbandonare la merce rubata. La polizia ha intervenuto durante l’evento, che si è svolto nell’area artigianale della zona sud della città. Nessuno è rimasto ferito e il tentato furto non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Sventato un tentato furto alla Mary Fashion. Blocchi stradali, chiodi e poi fuga abbandonando la merce rubata. Tutto questo sembra la sceneggiatura di un film d’azione, invece è quanto successo realmente nell’area artigianale posta nella zona sud della città. Ma veniamo alla cronaca. Nelle prime ore della mattinata di ieri una banda d’ignoti è entrata nella sede di Mary Fashion spa, in via Trasvolatori Atlantici, azienda leader nella produzione e confezione di capi di abbigliamento d’alta moda ed abbigliamento in genere. I malviventi, in pochissimo tempo, sono riusciti a mettere le mani su diversi capi di grandi griffe d’abbigliamento. Ma non avevano fatto i conti con il suono dell’allarme antintrusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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