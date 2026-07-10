Il tentato furto nella ditta di vestiti Chiodi e auto per bloccare le strade Ma il colpo della banda sfuma

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tentato furto alla ditta di vestiti Mary Fashion è stato sventato. La banda ha utilizzato chiodi e ha bloccato alcune strade con un’auto prima di abbandonare la merce rubata. La polizia ha intervenuto durante l’evento, che si è svolto nell’area artigianale della zona sud della città. Nessuno è rimasto ferito e il tentato furto non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sventato un tentato furto alla Mary Fashion. Blocchi stradali, chiodi e poi fuga abbandonando la merce rubata. Tutto questo sembra la sceneggiatura di un film d’azione, invece è quanto successo realmente nell’area artigianale posta nella zona sud della città. Ma veniamo alla cronaca. Nelle prime ore della mattinata di ieri una banda d’ignoti è entrata nella sede di Mary Fashion spa, in via Trasvolatori Atlantici, azienda leader nella produzione e confezione di capi di abbigliamento d’alta moda ed abbigliamento in genere. I malviventi, in pochissimo tempo, sono riusciti a mettere le mani su diversi capi di grandi griffe d’abbigliamento. Ma non avevano fatto i conti con il suono dell’allarme antintrusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il tentato furto nella ditta di vestiti chiodi e auto per bloccare le strade ma il colpo della banda sfuma
© Ilrestodelcarlino.it - Il tentato furto nella ditta di vestiti. Chiodi e auto per bloccare le strade. Ma il colpo della banda sfuma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Strade bloccate e tir come ariete, furto da film nella ditta di metalliNella giornata di oggi, le strade sono state bloccate da camion e mezzi pesanti che sono stati posizionati di traverso, impedendo il passaggio.

Tentato furto con esplosivo all'ufficio postale di Ficarrazzi: danni allo stabile, ma il colpo è fallitoNella zona etnea si è verificato un tentato furto all’interno di un ufficio postale, durante il quale è stato usato un esplosivo.

Temi più discussi: Il tentato furto nella ditta di vestiti. Chiodi e auto per bloccare le strade. Ma il colpo della banda sfuma; Tentato furto in un'azienda di alta moda: i malviventi bloccano la strada con auto rubate e chiodi; Ferrara, tentano di rubare vestiti di alta moda: i carabinieri recuperano la refurtiva; Chiodi in strada e auto rubate, sventato furto nel Ferrarese.

chiodi il tentato furto nellaIl tentato furto nella ditta di vestiti. Chiodi e auto per bloccare le strade. Ma il colpo della banda sfumaL’azione la notte scorsa in via Trasvolatori Atlantici. Decisivo l’allarme e l’arrivo dei carabinieri. Caccia ai ladri ... ilrestodelcarlino.it

chiodi il tentato furto nellaChiodi in strada e auto rubate, sventato furtoAuto rubate per sbarrare la via di accesso alle forze dell'ordine e chiodi disseminati lungo il tragitto, ma il furto non è riuscito. All'alba i carabinieri sono intervenuti a Ferrara in via Trasvolat ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web