Tentato furto con esplosivo all' ufficio postale di Ficarrazzi | danni allo stabile ma il colpo è fallito

Nella zona etnea si è verificato un tentato furto all’interno di un ufficio postale, durante il quale è stato usato un esplosivo. L’esplosione non ha causato danni strutturali rilevanti, ma ha provocato danni all’edificio. Non ci sono state vittime né feriti, e il tentativo si è concluso senza successo. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Ancora un furto con esplosivo, questa volta solo "tentato", ai danni di un ufficio postale del territorio etneo. Questa notte, intorno alle 4 del mattino, è toccato all'ufficio postale di Ficarazzi (frazione di Aci Castello) essere preso di mira dai malviventi, che hanno piazzato un ordigno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di furto con esplosivo nella notte Un assalto con esplosivo è stato compiuto la scorsa notte ai danni di un ATM... Leggi anche: Furto con escavatore nell'ufficio postale di Grammichele Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tentato furto con esplosivo all'ufficio postale di Ficarrazzi: danni allo stabile, ma il colpo è fallito; Tentano nuovo assalto a un Atm con la marmotta, poi abbandonano l’auto rubata in fiamme; Melilli, il boato nel cuore della notte: assalto con esplosivo al bancomat BAPS, banca devastata e centro storico sotto shock; Ancora assalto bancomat: in pieno centro cittadino. Il nodo dei centri impresidiati -. Vercelli, spaventosi assalti con esplosivi ai bancomat e alle poste: banda sgominata, i dettagli dell'indagineSmantellata una banda responsabile di furti aggravati ai bancomat nel Nord-Ovest: 11 misure cautelari e sequestri di esplosivi. virgilio.it Surbo, la banda del bancomat colpisce ancora con l'esplosivo. Ma il furto non va a segnoTentato furto a sportello bancomat nell'area commerciale di Surbo, in provincia di Lecce, nei pressi del cinema multisala. Nella notte, poco dopo le tre, un gruppo di persone ha cercato di far ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lucca: tentato furto su tre auto. Arrestato Questa notte, a Lucca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 35enne marocchino, nullafacente, pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato. L’intervento è sca - facebook.com facebook