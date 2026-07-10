Strade bloccate e tir come ariete furto da film nella ditta di metalli

Nella giornata di oggi, le strade sono state bloccate da camion e mezzi pesanti che sono stati posizionati di traverso, impedendo il passaggio. Alcuni veicoli sono stati usati come ariete per sfondare il cancello di una ditta di metalli. La situazione ha causato deviazioni e disagi nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sui motivi dell’azione.

Barberino Tavarnelle (Firenze), 10 luglio 2026 – Camion e mezzi pesanti di traverso a sbarrare le strade per evitare l’arrivo dei carabinieri, un altro veicoli usato come ariete per sfondare il cancello. Sono alcuni fotogrammi del furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Borromini a Sambuca Val di Pesa. A essere presa di mira l’azienda di argenteria e metalli preziosi Pmp. I ladri hanno organizzato un commando attorno alle 3 di notte. Il blitz. Il gruppo ha agito con modalità organizzate, tipiche di una banda specializzata. Prima di entrare in azione, i malviventi avrebbero posizionato mezzi pesanti lungo le strade di accesso così da rallentare un intervento delle forze dell’ordine e garantirsi una via di fuga sicura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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