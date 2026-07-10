il tar chiude uno dei ricorsi della impregico

Notizia in breve

Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla società Impregico. La decisione implica che il procedimento si è fermato senza una decisione sulla questione sollevata. La causa è stata chiusa senza ulteriori sviluppi o sentenze. La società aveva presentato il ricorso per contestare una decisione amministrativa, ma il Tribunale amministrativo ha concluso che il ricorso non poteva proseguire.