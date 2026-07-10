Il Tar chiude uno dei ricorsi della Impregico

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla società Impregico. La decisione implica che il procedimento si è fermato senza una decisione sulla questione sollevata. La causa è stata chiusa senza ulteriori sviluppi o sentenze. La società aveva presentato il ricorso per contestare una decisione amministrativa, ma il Tribunale amministrativo ha concluso che il ricorso non poteva proseguire.

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Si è conclusa con una dichiarazione di ‘improcedibilità’ e, dunque, con un nulla di fatto, il ricorso intentato presso il Tar dalla società Impregico, attuale gestore del servizio di igiene urbana a Sant’Elpidio a Mare, per chiedere l’annullamento del decreto del presidente dell’Ata (Assemblea territoriale di ambito) per la questione rifiuti, nell’ambito cioè della validazione del Pef (Piano economico finanziario del 2024-25) e della delibera del Commissario Straordinario del Comune in cui si approvavano le tariffe Tari per il 2024 in base al contestato Pef. Una questione che aveva tenuto banco e scoppiata nel momento in cui si andava alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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