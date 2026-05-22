Nessun cambio in Consiglio regionale | il Tar respinge gli altri ricorsi dei non eletti
Il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Bari, ha deciso di respingere tutti i ricorsi presentati dai candidati non eletti nelle ultime elezioni regionali di novembre 2025. Di conseguenza, la composizione del nuovo Consiglio regionale pugliese rimane invariata rispetto a quella adottata in sede di ripartizione dei seggi. La decisione del tribunale mette fine alle controversie legali che avevano coinvolto alcuni candidati esclusi, confermando i risultati elettorali già approvati.
La composizione del nuovo Consiglio regionale pugliese non cambia. Il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Bari, ha respinto ieri gli altri ricorsi presentati dai candidati dell'ultima tornata elettorale di novembre 2025, rimasti fuori dalla ripartizione dei seggi.I ricorsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
This Boring Business Easily Makes Millionaires, Why Does Nobody Want to Do It.
Sullo stesso argomento
Medicina, il Consiglio di Stato accelera sui ricorsi: «Il Tar decida presto». La valanga dei 5mila ricorsi pendenti e cosa cambia per gli studentiSono circa 5mila i ricorsi ancora pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali contro il nuovo semestre filtro per l’accesso a Medicina,...
Ostia, il Tar respinge i ricorsi dei balneari sulle nuove concessioni. Zevi: “Conferma del lavoro svolto”Il Tar del Lazio dà ragione al Campidoglio sui lidi di Ostia: legittime le concessioni annuali e il sistema delle royalties sul fatturato.
Nessuno dei candidati sindaco, Balsamo e Sortino, ha completato la lista per il consiglio comunale con 10 candidati e adesso sono 8 per parte. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook
Se vi va di scommettere su assassinii, bombardamenti o carneficine, la Lega Serie A ha un consiglio per voi: fatelo con Polymarket, il nuovo fantastico partner del calcio italiano Come se i tracolli in campo sportivo non bastassero, lo sprofondo del nostro movi x.com
Consiglio provinciale: Per ora nessun cambio in giunta dice FugattiIn Consiglio provinciale a Trento su richiesta delle opposizioni informativa del Presidente della Provincia sul tema fiducia all'assessora Gerosa. E si dibatte anche dell'esito referendario E' stata ... rainews.it