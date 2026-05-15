Medicina il Consiglio di Stato accelera sui ricorsi | Il Tar decida presto La valanga dei 5mila ricorsi pendenti e cosa cambia per gli studenti
Il Consiglio di Stato ha chiesto ai tribunali amministrativi regionali di accelerare le decisioni sui circa cinquemila ricorsi ancora pendenti riguardanti il nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Questi ricorsi sono collegati a un semestre filtro che ha suscitato numerose contestazioni tra gli studenti. La richiesta arriva in un momento in cui le cause giudiziarie riguardanti queste materie continuano a essere numerose e in attesa di una definizione.
Sono circa 5mila i ricorsi ancora pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali contro il nuovo semestre filtro per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Un numero imponente, che si aggiunge a quelli già respinti nei mesi scorsi dai giudici amministrativi e che fotografa una delle controversie più delicate del nuovo sistema di ingresso alle facoltà a numero programmato. Proprio su questo fronte è intervenuto il Consiglio di Stato, che con una serie di ordinanze in questi giorni ha chiesto al Tar del Lazio di accelerare i tempi e arrivare velocemente a una decisione nel merito. Non è un giudizio di bocciatura o promozione della riforma, precisano i giudici in una nota di oggi, ma un invito a chiudere il contenzioso in tempi brevi. 🔗 Leggi su Open.online
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