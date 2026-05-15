Medicina il Consiglio di Stato accelera sui ricorsi | Il Tar decida presto La valanga dei 5mila ricorsi pendenti e cosa cambia per gli studenti

Il Consiglio di Stato ha chiesto ai tribunali amministrativi regionali di accelerare le decisioni sui circa cinquemila ricorsi ancora pendenti riguardanti il nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Questi ricorsi sono collegati a un semestre filtro che ha suscitato numerose contestazioni tra gli studenti. La richiesta arriva in un momento in cui le cause giudiziarie riguardanti queste materie continuano a essere numerose e in attesa di una definizione.

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