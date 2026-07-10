Il taglio delle corde del dottor Paolo Ferrazzi porta l’Italia all’apice nel trattamento chirurgico della Cardiomiopatia Ipertrofica
Un nuovo intervento chirurgico chiamato “il taglio delle corde” ha portato l’Italia in prima linea nel trattamento della Cardiomiopatia Ipertrofica. La tecnica, descritta su una rivista specializzata di fama internazionale, ha mostrato risultati positivi a lungo termine. Si tratta di un metodo innovativo che coinvolge l’uso di strumenti chirurgici per modificare le corde del cuore affette dalla malattia.
Una tecnica chirurgica innovativa, “il taglio delle corde”, pubblicata su JACC — tra le riviste cardiologiche più autorevoli al mondo — dimostra risultati eccellenti a lungo termine. Un approccio su misura per una malattia eterogenea nella clinica, nell’anatomia, nella fisiopatologia e nella genetica: un passo concreto verso la precision medicine and surgery. Bergamo, 7 luglio 2026 – È stata pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology (JACC), una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo in campo cardiologico, la ricerca sui risultati a lungo termine di una tecnica chirurgica innovativa per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica, il cosiddetto “taglio delle corde tendinee secondarie” associato alla miectomia, ideata dal dott. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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