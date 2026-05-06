Miopia a Napoli l’8 e 9 maggio il Forum nazionale | dalla prevenzione al trattamento chirurgico

A Napoli si terrà il 8 e il 9 maggio il Forum nazionale dedicato alla miopia, un evento che riunisce esperti per discutere sulle strategie di prevenzione e le tecniche di trattamento chirurgico. Durante le due giornate si parlerà di aspetti clinici, diagnostici e terapeutici di questa condizione che sta registrando un aumento nei casi. L’iniziativa mira a condividere conoscenze e aggiornamenti sul tema.

Droni, 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione. Focus nell’ex base Nato di Bagnoli Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme Due giornate dedicate alla miopia, dalla prevenzione al trattamento chirurgico, con un confronto scientifico sui principali aspetti clinici, diagnostici e terapeutici di una condizione in costante crescita. Si terrà venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026, all’Hotel Royal Continental di Napoli (via Partenope 38), il Forum nazionale sulla miopia, organizzato dal professore Vincenzo Orfeo, responsabile dell’Unità operativa di oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli. Presidenti onorari del congresso sono i professori Ciro Costagliola e Francesca Simonelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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