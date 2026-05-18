Rischio in sanità l’importanza della prevenzione delle infezioni del sito chirurgico

Nel settore sanitario, la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico rappresenta un aspetto cruciale durante le procedure mediche. Spesso non si presta abbastanza attenzione a determinati passaggi eseguiti durante gli interventi, anche se possono influire significativamente sulla comparsa di complicanze post-operatorie. La corretta gestione di queste fasi è essenziale per ridurre i rischi legati alle infezioni e garantire un decorso più sicuro per i pazienti.

A volte non ci si pensa. Ma ci sono passaggi che, nel corso di un intervento chirurgico, assumono un’importanza fondamentale per il possibile rischio di complicanze. Ed allora occorre riflettere anche sulle infezioni che si possono verificare nell’area in cui il chirurgo crea il passaggio attraverso la pelle per andare ad intervenire sulla patologia oggetto dell’intervento. Sono queste le infezioni del sito chirurgico, che possono avere un impatto clinico ed economico che non va sottovalutato, con possibili rischi per la salute del paziente e per l’attività del centro. Al tema è stato dedicato un convegno a Firenze, dal titolo “ La prevenzione delle infezione di sito chirurgico ”, coordinato da Francesco Venneri, Direttore Centro Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente presso la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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