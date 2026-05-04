Dire Ti amo ai figli? Il vero errore è parlare per assoluti Frusciello | La pedagogia non è chimica

Secondo il pedagogista Luca Frusciello, il problema dietro al giudizio lapidario di Stefania Andreoli sull'abitudine di dire "ti amo" ai figli non è tanto il contenuto, quanto l'intenzione di proporre come dogma assoluto un comportamento che invece cela centinaia di sfaccettature: "Noi pedagogisti non siamo chimici e non dovremmo mai parlare per assoluti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Non dite 'ti amo' ai vostri figli, Stefania Andreoli nella bufera: cosa è successo; Non dite ti amo ai vostri figli: la psicoterapeuta Stefania Andreoli fa esplodere il dibattito; Baci e ti amo ai figli? Sono un errore. Meglio evitare, Stefania Andreoli critica: Mamme e papà, smettetela di coccolare. E i social esplodono: Ma questa è guerra all’amore?; Non dite ti amo ai vostri figli, può essere rischioso: la psicologa Stefania Andreoli scatena le polemiche.

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Novara: «Dire ti amo ai figli è pericoloso»Per il pedagogista non è opportuno usare con i bambini il linguaggio da innamorati: «Dopo i tre anni può creare un equivoco edipico, meglio usare nomignoli e vezzeggiativi» ... famigliacristiana.it

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. @paolomieli: "Ingenuo da parte di Travaglio dire vediamo i risultasti delle elezioni e se non c'è una vittoria chiara si voti nuovamente. E' già successo che poi il Movimento 5 Stelle governasse con tutti. Quando si forma un governo istituzionale poi ci entrano t x.com