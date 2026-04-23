Bacoli la spiaggia recintata dai militari | Divieto d'accesso sorveglianza armata L'ira del sindaco Josi Della Ragione

A Bacoli, una spiaggia è stata recintata dai militari e chiusa al pubblico con un cartello che vieta l'accesso. La sorveglianza è affidata a personale armato, secondo quanto denunciato dal sindaco della città. La decisione ha suscitato reazioni e polemiche tra i residenti e le autorità locali. La situazione riguarda uno dei lidi militari presenti sul territorio.

Il sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato che, uno dei lidi militari della città, ha posizionato un cartello che vieta l'accesso alla spiaggia. Sei mesi fa, il primo cittadino aveva reso nota l'intenzione di liberare parte della spiaggia occupata proprio dai lidi militari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: “La pagherete”Un cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: "La pagherete, chi sa parli". Leggi anche: L’ingegner Mazzola: “Le furbate di Ferrari e Mercedes sono l’essenza della F1, ma Verstappen ha ragione” Altri aggiornamenti Bacoli, la spiaggia recintata dai militari: Divieto d’accesso, sorveglianza armata. L’ira del sindaco Josi Della RagioneIl sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato che, uno dei lidi militari della città, ha posizionato un cartello che vieta l’accesso alla spiaggia. Sei mesi fa, il primo cittadino ... fanpage.it Bacoli, il sindaco Josi Della Ragione cancella parte dei lidi militari: saranno spiaggia liberaHo firmato la lettera che obbliga i lidi militari di Bacoli a liberare 25mila metri quadrati di spiaggia a Miseno e Miliscola. Inizia con queste parole l'annuncio di Josi Gerardo Della Ragione, ... fanpage.it