Koné e Rabiot sono stati decisivi nella vittoria della Francia, che ha segnato 16 gol e subito solo due in tutto il torneo. La squadra ha mostrato una forte produzione offensiva, evidenziando il livello raggiunto. La loro presenza in campo ha contribuito a mantenere la superiorità rispetto alle altre nazionali, portando la Francia a raggiungere la semifinale. La difesa ha anche mantenuto un alto livello, con poche reti subite.

La Francia è arrivata in semifinale segnando 16 gol e incassandone appena due. La dimostrazione di superiorità sulla concorrenza è finora notevole. La produzione offensiva è impressionante e rispecchia il potenziale a disposizione di Deschamps. Il dato forse più significativo, però, riguarda le reti concesse agli avversari: una nel match inaugurale contro il Senegal e l’altra nella sfida ampiamente vinta contro la Norvegia, che aveva schierato le riserve. Nella fase a eliminazione diretta la Francia non ha incassato gol, a dimostrazione di un grande equilibrio: Deschamps ha trovato il modo di bilanciare la situazione, attaccando tanto senza scoprirsi troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il segreto della Francia è... "italiano": così Koné e Rabiot hanno fatto la differenza

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