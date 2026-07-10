Un giocatore della Roma si è unito alla nazionale francese, sorprendendo con la sua presenza. Nel frattempo, due calciatori del Milan sono stati convocati e si sono confermati come elementi fondamentali per la squadra. La selezione francese, con questi atleti, ha rafforzato la propria rosa e ha mostrato una presenza significativa anche nel campionato italiano.

Il giocatore della Roma è la sorpresa della squadra di Deschamps, il duo del Milan è imprescindibile nello scacchiere transalpino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Koné, Maignan, Rabiot: con la super Francia anche la Serie A ridiventa protagonista

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Formazioni ufficiali #FranciaMarocco FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, ; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ouna x.com

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