Il Rotary ha realizzato rifugi destinati a persone senza fissa dimora. L'iniziativa si è svolta durante una serata dedicata alla solidarietà, con l’obiettivo di offrire supporto concreto a chi vive in strada. I rifugi sono stati costruiti per fornire un riparo temporaneo e migliorare le condizioni di vita di chi si trova in situazioni di emergenza. L’evento ha coinvolto volontari e sostenitori, sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel settore sociale.

Firenze, 10 luglio 2026 — Una serata dedicata alla solidarietà concreta, dove il valore del servizio si è trasformato in un gesto pratico a favore delle persone più fragili. Il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha aperto la nuova annata rotariana nella tradizionale cornice di Villa Castelletti con un’iniziativa dedicata al sostegno dei senza fissa dimora, in collaborazione con Sheep Italia, realtà impegnata nella realizzazione e distribuzione di rifugi mobili per chi vive in strada. L’incontro, promosso dal neo presidente Raimondo Perodi Ginanni su iniziativa della socia Viola Valguarnera, ha visto la partecipazione di Anna Tarocchi e Nara Mazzetti, rappresentanti di Sheep Italia, che hanno raccontato la nascita, il percorso e l’attività dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Rotary costruisce rifugi per chi vive in strada

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