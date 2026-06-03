Dal Pronto soccorso all' accoglienza | un nuovo progetto per chi vive in strada

Nel distretto di Rimini è partito un progetto di dodici mesi che offre cinque posti di accoglienza notturna per adulti senza dimora con dipendenze attive e in grave marginalità. L'iniziativa mira a garantire un punto di riferimento per chi vive in strada, passando dal pronto soccorso all’accoglienza. Si tratta di un intervento specifico rivolto a persone in condizioni di grande emarginazione, senza una sistemazione stabile.

Nel Distretto di Rimini prende avvio il progetto "Accoglienze Notturne per persone con dipendenze attive e in condizione di grave marginalità", un'iniziativa della durata di dodici mesi che mette a disposizione cinque posti di accoglienza notturna per adulti in grave emarginazione, privi di una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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