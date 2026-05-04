San Lorenzo dentro la palestra che grazie ai volontari è diventata un rifugio per chi vive in strada

A San Lorenzo, una palestra è stata trasformata in un rifugio per persone senza dimora grazie all’impegno dei volontari. Tra i beneficiari c’è Alì, un uomo di 70 anni nato a Tunisi, che in passato ha studiato scienze politiche nella sua città natale prima di trasferirsi in Italia. La struttura offre supporto a chi vive in strada, creando un punto di riferimento e assistenza per chi si trova in difficoltà.

Alì, ha 70 anni ed è nato a Tunisi. Nella sua città natale ha studiato scienze politiche, poi si è trasferito in Italia. È stato uno dei primi a ottenere il permesso di soggiorno, con l'introduzione della legge Martelli nel 1986.È un uomo colto e socievole. Durante la nostra visita nell'ex.🔗 Leggi su Romatoday.it

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