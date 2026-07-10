Stasera alle 21,30 si terrà al Beta Bar di Terranuova Bracciolini un concerto della band Esera, nata in Valdarno nell’autunno del 2023. La serata fa parte della rassegna “Venti d’Estate” e si inserisce nel ciclo di eventi di Orientoccidente. La band ha ottenuto riconoscimenti da parte della critica e del pubblico. L’evento rappresenta una delle tappe del programma estivo dedicato al rock in ambienti non convenzionali.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Questa sera alle 21,30 appuntamento a T erranuova Bracciolini al Beta Bar per una nuova tappa di Orientoccidente. Per “Venti d’Estate” propone il concerto di Esera, interessante band nata in Valdarno nell’autunno del 2023 che sta ricevendo importanti riconoscimenti da parte della critica specializzata e del pubblico. Ad aprire il loro concerto la band modenese The Nihilists, un’esperienza sonora che fonde psichedelia e progressive rock in un viaggio visionario tra mondi onirici e suggestioni letterarie. Esera - che in queste settimane stanno tenendo diversi concerti in Italia - si presentano con Lorenzo Greco (voce), Federico Barghini (chitarra), Simone Bracci (basso) e con il nuovo batterista Daniele Ciferoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rock sbarca anche al bar: una notte con gli «Esera»

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Heart of Darkness by Joseph Conrad | Full Unabridged Audiobook | Chapters 1-3 | Classic Literature

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