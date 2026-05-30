Durante un concerto a Rimini, un sacerdote, descritto come un veggente del rock, ha eseguito una performance caratterizzata da ironia e toni provocatori, accompagnata da musica rock. Ha intonato brani con testi che parlano di andare avanti senza frenare e di scoprire come finirà, con riferimenti a un possibile esito negativo. La scaletta comprendeva pezzi che mescolano elementi di musica e parole che sfidano le convenzioni, senza specificare dettagli sulla reazione del pubblico.

“Voglio veder come va a finire.Andando al massimo senza frenare. Voglio vedere se davvero poi Si va a finir male ”. Parte alla carica Vasco Rossi proprio con “Vado al massimo” alla prima data del suo tour 2026, che si è tenuta allo stadio Romeo Neri di Rimini il 30 maggio. Il rocker ha offerto due ore e mezza di show sorprendente con un calcio a tutti per dare una sveglia con l’ironia provocatoria, una rarità in tempi bui come questi, scegliendo brani dal suo repertorio degli Anni 80 per la scaletta, con alcune chicche mai eseguite o altre chieste esplicitamente dai fan. Una vera e propria “scaletta dei pezzi mancanti” che viene proposta come regalo dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi a Rimini, il sacerdote (veggente) del rock picchia duro con ironia provocatoria e rock: “Non siamo mica gli americani” – Scaletta e racconto

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