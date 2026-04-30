Lancia l' allarme sparisce lungo il fiume | ritrovato al bar dopo una notte di ricerche

Una persona dispersa è stata ritrovata al mattino dopo una notte di ricerche nel territorio di Gardone Val Trompia. Le operazioni di ricerca sono durate circa dodici ore e hanno coinvolto l’elicottero del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. La scomparsa era stata segnalata mercoledì 29 aprile, con le squadre impegnate a cercare in diverse zone lungo il fiume. La persona è stata trovata al bar, in stato di shock.

Lo hanno cercato per un’intera notte, setacciando ogni angolo del territorio. L’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri sono stati impegnati in un’imponente operazione di ricerca tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile a Gardone Val Trompia.Vasta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si lancia dal ponte sul fiume indossando una maschera di Carnevale: ricerche coi sommozzatori | FOTO Leggi anche: Esce di casa e sparisce. La madre lancia l’allarme. Salvato al telefono dal 118 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corre il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i 110 dollari. E tra pochi giorni scade il taglio delle accise; Papà esce di casa per una passeggiata e non rientra, il figlio lancia l'allarme: ritrovato morto all'alba dopo ore di ricerche; Il Paradiso, trame all'8 maggio: Rebecca teme per Cesare, la sua scomparsa diventa un caso. SOS Terra in Calabria, l’allarme di Coldiretti: «Spariti 231 ettari di suolo in un anno»COSENZA – Coldiretti Calabria in occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra che si celebra oggi 22 aprile lancia l’allarme: La cementificazione e il degrado dei terreni fertili cancel ... quicosenza.it Juve Stabia, l'allarme degli amministratori: La proprietà è sparita, scadenze a rischioMario Ferrara e Salvatore Scarpa amministratori giudici della Juve Stabia hanno lanciato l'allarme in conferenza stampa riguardo il futuro della compagine stabiese: La situazione è arrivata a un punt ... msn.com