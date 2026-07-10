I Karma hanno annunciato il ritorno sulle scene con la ristampa del loro secondo album, ‘Astronotus’, uscito originariamente trent’anni fa. La band, tra le fondatrici del rock alternativo italiano, ha dichiarato di aver preso questa decisione dopo aver acquisito la distanza necessaria per riprendere l’attività musicale. Il nuovo rilancio mira a mantenere una presenza stabile nel panorama musicale, dopo tre decenni dalla pubblicazione originale del disco.

Milano, 10 luglio 2026 – Tornare ufficialmente sulle scene con la ristampa del secondo disco uscito trent’anni fa. Tornare per rimanere. I Karma, tra le band fondative del rock alternativo italiano, hanno deciso di proporre al pubblico la ristampa di ‘Astronotus’, storico secondo disco del gruppo. Anzi, secondo e ultimo disco sino al 2023, quando è uscito ‘K3’. ‘Astronotus’, ma non solo. David Moretti, voce e chitarra, Diego Besozzi, batteria, Andrea Viti, basso, Alessandro Rossi, percussioni, e Ralph Salati, chitarra, hanno grandi progetti in mente per i “nuovi” Karma. David, quando avete deciso di tornare? “Siamo tornati nel momento stesso in cui abbiamo smesso di pensare al ritorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritorno dei Karma: “Dopo 30 anni abbiamo la giusta distanza, siamo pronti per nuova musica”

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