Gino e Michele su Checco Zalone | Non è venuto ai 30 anni di Zelig Ci siamo rimasti male ma l'abbiamo fregato

Notizia in breve

Durante la celebrazione dei 30 anni di Zelig in televisione, Checco Zalone non è stato presente. Gli autori Gino e Michele hanno spiegato di essere rimasti delusi dalla sua assenza, ma hanno deciso di trasmettere comunque i suoi sketch. La mancanza dell'artista non è stata comunicata prima dell'evento. La trasmissione è andata in onda con i contenuti di Zalone, nonostante la sua assenza.