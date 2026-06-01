Gino e Michele su Checco Zalone | Non è venuto ai 30 anni di Zelig Ci siamo rimasti male ma l'abbiamo fregato

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la celebrazione dei 30 anni di Zelig in televisione, Checco Zalone non è stato presente. Gli autori Gino e Michele hanno spiegato di essere rimasti delusi dalla sua assenza, ma hanno deciso di trasmettere comunque i suoi sketch. La mancanza dell'artista non è stata comunicata prima dell'evento. La trasmissione è andata in onda con i contenuti di Zalone, nonostante la sua assenza.

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Zelig celebra 30 anni in tv, ma Checco Zalone era assente. Gli autori Gino e Michele: "Ci siamo rimasti male, ma l'abbiamo fregato mandando in onda i suoi pezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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