Gino e Michele su Checco Zalone | Non è venuto ai 30 anni di Zelig Ci siamo rimasti male ma l'abbiamo fregato
Durante la celebrazione dei 30 anni di Zelig in televisione, Checco Zalone non è stato presente. Gli autori Gino e Michele hanno spiegato di essere rimasti delusi dalla sua assenza, ma hanno deciso di trasmettere comunque i suoi sketch. La mancanza dell'artista non è stata comunicata prima dell'evento. La trasmissione è andata in onda con i contenuti di Zalone, nonostante la sua assenza.
Zelig celebra 30 anni in tv, ma Checco Zalone era assente. Gli autori Gino e Michele: "Ci siamo rimasti male, ma l'abbiamo fregato mandando in onda i suoi pezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006, Fabio Cannavaro guidava la nazionale italiana vincitrice del Mondiale a Berlino.
Costacurta e l’antipatia per Barthez: “Mi ha fregato una ragazza bellissima a Cap d’Antibes”Durante un’intervista, Billy Costacurta ha raccontato di aver sviluppato antipatia nei confronti di Fabien Barthez, portiere della nazionale francese.