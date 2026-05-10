Per l’estate 2026 si prevede il ritorno del micro pareo, un capo che ha segnato gli anni 2000. In quegli anni, era spesso indossato da celebrities e influencer, diventando un simbolo di stile audace e casual. Ora, alcune tendenze di moda suggeriscono che questo look potrebbe tornare in auge, con molte persone che si preparano a sfoggiarlo di nuovo. La moda, infatti, si nutre spesso di richiami al passato, e questa potrebbe essere una delle prossime tendenze estive.

Ai tempi fu Paris Hilton, l’iconica ereditiera madre di tantissime tendenze degli anni 2000. E ora uno dei suoi look più iconici, il costume più il micro pareo, sono pronti a ritornare di moda per quest’estate 2026. Era l’epoca del leopardato e dei loghi, e quanto più erano grandi gli occhiali da sole più lo status sociale pareva essere elevato. E ora quei ricordi di feste in spiaggia e compatte digitali sembrano volerci riportare a quei giorni di agosto spensierato. Il micro pareo torna (finalmente) di moda: come indossarlo nel 2026. Questo capo iconico nasce in Polinesia come indumento quotidiano. Per poi arrivare in Occidente intorno agli anni Trenta: fa infatti il suo debutto sul grande schermo grazie a Dorothy Lamour.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Siamo pronti al ritorno del micro pareo?

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