il regolamento non vale per tutti

Una registrazione telefonica del 5 giugno 2026, proveniente da un documento senza fonte certa, mostra una conversazione confusa. Un interlocutore chiede: «Pronto», e dall’altra parte si sente una voce che risponde: «Presidente?». La risposta successiva è un'incomprensibile domanda: «Chi parla?», seguita da un’altra persona che chiede: «Con chi ho il piacere di». La registrazione si interrompe prima di chiarire i soggetti coinvolti.

Trascrizione del 5 giugno 2026. Documento di provenienza ignota. Registrazione telefonica. «Pronto».«Presidente?».«Chi parla?».«Comme, chi parla?».«Con chi ho il piacere di.».«Ma veramente mi state facendo questa domanda?».(Pausa) «Mi perdoni, la linea.».«La linea funziona benissimo. Vi consiglio di non usare questo trucchetto con me. Mi costringereste a venire di persona e credetemi, sarebbe una seccatura. Per voi. e pure per me, che tengo poco tempo».«Ah ecco. adesso la sento meglio. Don.?».«Ah! E non si fanno i nomi al telefono!».«Mi scusi».«E poi non mi è mai piaciuto ostentare. Nonostante tutto, so’ rimasto ‘na persona umile».«Capisco benissimo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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