Movida e vivibilità i comitati civici in commissione | si va verso un regolamento unico valido per tutti
Questa mattina nella sala consiliare di via Verdi si è svolta l'ultima seduta della Commissione polizia municipale e legalità del comune di Napoli, presieduta da Pasquale Esposito. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei comitati civici, che hanno discusso sulla proposta di un regolamento unico riguardante movida e vivibilità in tutta la città. La discussione si è concentrata sui punti principali della delibera di giunta comunale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
Questa mattina, nella sala consiliare di via Verdi, si è tenuta la seduta conclusiva della Commissione polizia municipale e legalità del comune di Napoli, presieduta da Pasquale Esposito, dedicata all'audizione dei comitati civici sulla delibera di giunta comunale n. 358 del 24 luglio 2025. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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