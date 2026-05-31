Il Comune ha annunciato che farà ricorso in tribunale contro la decisione di annullare due multe emesse per violazioni del regolamento di polizia urbana. La decisione del giudice di pace ha ritenuto illegittime le contravvenzioni, ma il Comune sostiene che le norme siano chiare e applicabili a tutti.

Quelle due contravvenzioni per il giudice di pace sono illegittime. Ma non per il Comune, che non si arrende e annuncia che farà ricorso in tribunale contro quella decisione. La vicenda è emersa ieri. Il giudice di pace Anna Maria Venturelli ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Maestri di una famiglia di etnia rom, annullando entrambi i verbali (da 114 e da 164 euro) staccati dalla polizia locale la sera del 30 luglio 2021 nel piazzale Ravaioli a Classe, di fronte alla basilica di Sant’Apollinare. Per la polizia locale infatti la proprietaria del camper, una 33enne, aveva effettuato "un’attività assimilabile a campeggio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati", a causa della presenza di un’amaca, alcuni giochi a terra e un telo steso ad asciugare sul parabrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe annullate, il Comune fa ricorso: "Col regolamento di polizia urbana norme chiare e uguali per tutti"

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