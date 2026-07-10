Il Rapport Inps smonta la narrazione della sinistra | più occupazione salari netti in crescita e sistema previdenziale più solido

Il XXV Rapporto Annuale dell’Inps evidenzia un aumento dell’occupazione, con salari netti in crescita e un sistema previdenziale più stabile. La presentazione è avvenuta alla Camera dei Deputati, con il consigliere di amministrazione dell’Inps che ha sottolineato questi dati come risultato di miglioramenti nel mercato del lavoro e nel sistema pensionistico.

«Più occupazione, salari netti in crescita e sistema previdenziale più solido». Questa la “summa” tracciata da Antonio Di Matteo consigliere di amministrazione dell’Inps, nel presentare e commentare Il XXV Rapporto Annuale alla Camera dei Deputati. Il Rapporto restituisce la fotografia di un Paese che, dopo la stagione più dura, tra pandemia, crisi energetica e instabilità internazionale, ha saputo costruire una ripresa solida e misurabile. I numeri parlano chiaro, ed è a questi numeri che occorre guardare per uscire dal terreno delle opinioni ed entrare in quello dei fatti. Non sappiamo a quali dati abbiano attinto esponenti del Pd e del M5S per parlare di “bollettino di guerra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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