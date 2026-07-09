Salari al palo ed esplode la Cig | l’Inps smonta la propaganda del governo

L’Inps ha comunicato che, nonostante l’aumento dell’occupazione, le retribuzioni sono in calo e la cassa integrazione è cresciuta significativamente. I dati indicano un mercato del lavoro fragile, con contratti di bassa qualità e salari stagnanti. Contestualmente, l’età pensionabile continua ad aumentare. Il rapporto evidenzia anche una crescita della Cig, che si accompagna a una riduzione delle retribuzioni e a un aumento dell’occupazione di scarsa qualità.

Un lavoro fragile, con l’esplosione della cassa integrazione, le retribuzioni in calo e un aumento dell’occupazione ma di scarsa qualità. Che si affianca a un aumento continuo dell’età in cui si va in pensione. Il rapporto annuale dell’Inps presentato ieri a Roma delinea un quadro che mostra tutta la fragilità del sistema occupazionale e pensionistico italiano, smontando la propaganda del governo che continua a rivendicare risultati da record. Anche perché l’aumento dell’occupazione è insufficiente, se pensiamo che l’Italia è ancora ultima tra i cinque grandi Paesi Ue per tasso di occupazione. Dall’esplosione della Cig ai salari fermi: il rapporto dell’Inps. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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