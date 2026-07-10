Una ragazza è stata accoltellata al viso in metropolitana a Milano durante una lite scaturita da uno sguardo. La vittima ha raccontato di aver perso molto sangue e di non vedere nulla, aggiungendo di aver pensato di morire perché il sangue le impediva di respirare. L’aggressione è avvenuta nel centro della città, vicino a una delle principali piazze, e l’autore dell’attacco è rimasto sconosciuto. La ragazza ha ricevuto cure mediche sul posto.

“Ho pensato di morire, il sangue mi impediva di respirare”. È questo il drammatico racconto della ragazza accoltellata nella metro di Milano. La vittima ha ripercorso i terribili istanti dell’aggressione in Duomo, dove è stata sfregiata al viso da uno sconosciuto dopo una lite per uno sguardo. Successivamente, l’aggressore algerino è stato inseguito e arrestato dalla Polizia locale. Ragazza accoltellata alla stazione della metro di Milano La testimonianza della vittima: “Ho pensato di morire” Indagini sull’aggressione Ragazza accoltellata alla stazione della metro di Milano Sulla banchina della linea gialla della metropolitana di Milano, presso la stazione Duomo, una ragazza di 22 anni è stata aggredita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio 2026, intorno alle ore 15:45. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Il racconto della ragazza accoltellata al viso in metro a Milano, "ho perso molto sangue, non vedevo nulla"

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