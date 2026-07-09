Aggredisce una 23enne alla fermata della metro in centro a Milano 27enne arrestato per sfregio al viso

Un uomo di 27 anni è stato arrestato alla fermata Duomo della metropolitana di Milano dopo aver aggredito una donna di 23 anni con un coltello. La vittima, che non conosceva, ha subito uno sfregio al viso durante l’attacco. La polizia locale ha fermato l’aggressore sul posto.

La polizia locale di Milano ha arrestato un 27enne alla fermata Duomo della metropolitana. Il giovane avrebbe sfregiato con un coltello una 23enne che non conosceva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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