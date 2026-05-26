Il tribunale ha autorizzato la trasmissione dello spot di Iliad con Megan Gale, respingendo il ricorso presentato da Fastweb e Vodafone. La decisione riguarda l’uso della testimonial nel messaggio pubblicitario e permette alla compagnia di procedere con la diffusione della campagna. La causa era stata intentata dalle due aziende concorrenti, che avevano contestato l’impiego della modella nel video promozionale. La sentenza definitiva ha confermato la legittimità dell’utilizzo dell’immagine nel contesto pubblicitario.

Il giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha decretato che lo spot Iliad che vede come protagonista la modella australiana Megan Gale può andare in onda. Respinte le recriminazioni di Fastweb-Vodafone, che ritenevano che la pubblicità facesse direttamente riferimento al ruolo dei Gale come testimonial di Omnitel prima e di Vodafone poi tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000. La decisione sullo spot di Iliad Iliad potrà continuare a mandare in onda regolarmente lo spot che vede come protagonista la modella Megan Gale, per anni testimonial di Vodafone e Omnitel in Italia. Il giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha infatti respinto le critiche di Fastweb-Vodafone, legate proprio al ruolo che la modella aveva avuto in varie campagne pubblicitarie di offerte di telefonia mobile in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Via libera per lo spot di Iliad con Megan Gale, giurì boccia il ricorso Fastweb-Vodafone sulla testimonial

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