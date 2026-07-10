Il progetto eolico Londa va avanti La popolazione è informata?

La Regione Toscana ha pubblicato i nuovi documenti presentati dalla società che lavora al progetto eolico Londa, aggiornamenti che sono ora disponibili online. La pubblicazione segue l’invio di integrazioni al progetto, e i documenti sono accessibili tramite il sito ufficiale della regione. La fase di revisione prosegue senza ulteriori comunicazioni ufficiali o annunci pubblici.

Arezzo, 10 luglio 2026 – La Regione Toscana ha pubblicato i nuovi documenti presentati dalla società proponente come integrazioni al progetto eolico Londa, scaricabili all’indirizzo https:www.regione.toscana.it-valutazione-di-impatto-ambientale Il termine per la presentazione delle osservazioni, su questi documenti, è di soli 15 giorni, con scadenza il 22 LUGLIO 2026. Le integrazioni richieste alla società proponente dovrebbero rispondere alle contestazioni relative agli impatti ambientali creati del progetto sollevate da associazioni, privati e amministrazioni. “Notiamo che la proponente non ha depositato documenti in risposta al Comune di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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